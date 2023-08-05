Стефен Карри объяснил, почему его называют Шеф-поваром
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри объяснил своё прозвище Шеф-повар Карри.
«Моё прозвище – Шеф-повар Карри. Дрейк (канадский хип-хоп-исполнитель. – Прим. «Чемпионата») написал строчку, которая отсылала к тому, что я делаю на площадке. Настоящий шеф-повар Карри — это Айиша Карри [жена]. Позаимствовал прозвище… Я на площадке, но она настоящий шеф-повар», – сказал Карри в интервью YouTube-каналу WIRED.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции.
Ранее в интервью Карри рассказал о своей лучшей игре в профессиональной карьере.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2023
-
22:04
-
20:53
-
19:33
-
18:12
-
16:31
-
15:46
-
15:37
-
14:39
-
14:11
-
13:47
-
12:58
-
12:22
-
11:17
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:17
-
08:39
-
08:04
-
07:29
-
07:22
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38
-
19:30
-
18:44
-
17:27
Партнерский контент