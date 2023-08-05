Стефен Карри объяснил, почему его называют Шеф-поваром

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри объяснил своё прозвище Шеф-повар Карри.

«Моё прозвище – Шеф-повар Карри. Дрейк (канадский хип-хоп-исполнитель. – Прим. «Чемпионата») написал строчку, которая отсылала к тому, что я делаю на площадке. Настоящий шеф-повар Карри — это Айиша Карри [жена]. Позаимствовал прозвище… Я на площадке, но она настоящий шеф-повар», – сказал Карри в интервью YouTube-каналу WIRED.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции.

Ранее в интервью Карри рассказал о своей лучшей игре в профессиональной карьере.