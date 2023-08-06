Бэм Адебайо сфотографировался с человеком в форме Дэмьена Лилларда

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо во время своего тренировочного лагеря сфотографировался с человеком с джерси звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который запросил обмен из «Портленд Трэйл Блейзерс» в «Майами Хит».

Адебайо сфотографировался с человеком в форме Лилларда Фото: Профиль Playmaker в социальных сетях

Как стало известно ранее Лиллард может быть наказан за собственные высказывания и слова своего агента Арона Гудвина о том, что игрок не желает рассматривать обмен ни в одну команду кроме «Майами».

По информации источника, руководство Национальной баскетбольной ассоциации направило в каждый из 30 клубов лиги памятку, в которой напомнило о необходимости соблюдения контрактных обязательств. Также НБА уведомила Лилларда и Гудвина, что любые будущие комментарии, предполагающие, что Лиллард не будет в полной мере оказывать услуги, предусмотренные его контрактом игрока, в случае обмена в другую команду, будут основанием для применения дисциплинарного взыскания. Это относится и к любым подобным комментариям игроков или агентов в будущем.