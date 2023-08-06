Бэм Адебайо сфотографировался с человеком в форме Дэмьена Лилларда

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо во время своего тренировочного лагеря сфотографировался с человеком с джерси звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который запросил обмен из «Портленд Трэйл Блейзерс» в «Майами Хит».
Адебайо сфотографировался с человеком в форме Лилларда
Фото: Профиль Playmaker в социальных сетях
Как стало известно ранее Лиллард может быть наказан за собственные высказывания и слова своего агента Арона Гудвина о том, что игрок не желает рассматривать обмен ни в одну команду кроме «Майами».
По информации источника, руководство Национальной баскетбольной ассоциации направило в каждый из 30 клубов лиги памятку, в которой напомнило о необходимости соблюдения контрактных обязательств. Также НБА уведомила Лилларда и Гудвина, что любые будущие комментарии, предполагающие, что Лиллард не будет в полной мере оказывать услуги, предусмотренные его контрактом игрока, в случае обмена в другую команду, будут основанием для применения дисциплинарного взыскания. Это относится и к любым подобным комментариям игроков или агентов в будущем.
- 6 августа 2023
-
07:48
- 5 августа 2023
-
23:44
-
23:07
-
22:04
-
20:53
-
19:33
-
18:12
-
16:31
-
15:46
-
15:37
-
14:39
-
14:11
-
13:47
-
12:58
-
12:22
-
11:17
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:17
-
08:39
-
08:04
-
07:29
-
07:22
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38