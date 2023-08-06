Звезда «Барби» Марго Робби была замечена в джерси Кавая Леонарда

Популярная голливудская актриса Марго Робби была замечена в джерси звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. Фото в социальных сетях опубликовала подруга Робби, австралийская актриса Джессика Макнэми.

Напомним, в прошедшем сезоне по итогам регулярного сезона «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в западной конференции, а в четвертьфинальной серии уступил со счётом 1-4 «Финиксу».

Ранее стало известно, что в конце июня Леонард перенёс процедуру на колене после очередной травмы, полученной как раз в серии с «Финикс Санз». Кавай перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем же розыгрыше форвард постепенно возвращался в команду и набрал отличную форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии.