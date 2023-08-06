«Он больше, чем баскетболист». Джерри Уэст в очередной раз восхитился Виктором Вембаньямой

Легенда НБА Джерри Уэст в очередной раз высоко оценил перспективы первого номера драфта-2023, 19-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он один из тех игроков, наблюдая за которыми вы ловите себя на мысли: он станет легендарным. У него много скиллов… Он больше, чем баскетболист. Он тот, кто даст в пользу лиги ещё один позитивный голос», — сказал Уэст в эфире Rich Eisen Show.

За время выступления в НБА Уэст 12 раз выбирался в первую и вторую сборную всех звёзд НБА, 14 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА, был признан самым ценным игроком Матча всех звёзд в 1972 году и выиграл чемпионский титул в том же году. Ему принадлежит рекорд по среднему показателю набранных очков в серии плей-офф — 46,3.