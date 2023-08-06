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Джейсон Тейтум играючи заблокировал бросок собственного сына

Джейсон Тейтум играючи заблокировал бросок собственного сына
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Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сыграл с собственным сыном Джейсоном Тейтумом-младшим по прозвищу «двоечка» и заблокировал его попытку забросить через отца в корзину.

Джейсон Тейтум играючи поставил блок-шот собственному сыну:

Сын именитого игрока родился практически в тот же момент, когда Тейтум дебютировал в лиге — 6 декабря 2017 года. С тех пор «двоечка» стал любимцем всех фанатов «Бостона», так как Тейтум-младший нередко посещает игры своего отца, забавно вмешивается в его интервью, помогает отцу разминаться на площадке, а также развлекает публику на трибунах, став, по сути, неофициальным маскотом клуба.

Джейсон горячо любит сына, потому на каждой паре кроссовок, в которой играет Тейтум, написано имя «двоечки». Сын стал вдохновением отца при разработке дизайна первых именных кроссовок.

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