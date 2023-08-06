Джерри Уэст — о Кавае Леонарде: из-за его травм все забыли, насколько он великолепен

Член Зала Славы баскетбола Джерри Уэст высказал своё мнение о том, кто является самым недооценённым игроком в истории.
«Из-за травм люди забывают, насколько великолепен Кавай Леонард. Он отлично играет на двух сторонах площадки. В прошлом году, когда он вернулся после травмы, у него был отличный отрезок. Очень жаль, что люди про него часто забывают.
Дело даже не в том, что я раньше работал в «Клипперс», но у них на протяжении нескольких лет есть два потрясающих игрока, показывающие элитный уровень и в атаке, и в защите», — заявил Уэст на Rich Eisen Show.
В минувшем сезоне Леонард вернулся после полученной травмы и провёл хороший отрезок, где показал следующие цифры в среднем за игру: 23,8 очков, 6,5 подборов и 3,9 ассистов. Тем не менее, игрок получил новую травму в плей-офф, тем самым, «Лос-Анджелес Клипперс» вылетели на стадии первого раунда.
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