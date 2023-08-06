Майкл Бизли: понятия не имею, почему я не в НБА
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Бывший баскетболист ряда команд НБА, выбранный под вторым номером на драфте 2008 года Майкл Бизли заявил, что не понимает причин, по которым он не играет в лиге.
«Понятия не имею, почему я не в НБА. Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы уже давно решил эту проблему», — приводит слова Бизли журналист Гэри Уошбёрн в своих социальных сетях.
Помимо «Майами Хит» Бизли выступал за такие команды НБА, как «Миннесота Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Уже во время сезона-2014/2015 Бизли оказался в китайском клубе «Шанхай Шаркс», после чего неоднократно выступал за разные китайские команды, а также играл в пуэрториканском чемпионате.
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