16-летний форвард опроверг слухи о том, что смог обыграть Брэдли Била в игре 1 на 1

Молодой форвард Купер Флэгг опроверг слухи о том, что он играл с новоиспечённым защитником «Финикс Санз» Брэдли Билом 1 на 1 и смог выиграть его.

«Эта новость является фейком. Мы никогда не играли 1 на 1 с Билом. У меня нет никакого конфликта с ним», — приводит слова Купера Bleacher Report.

Напомним, что ранее Бывший тренер и игрок НБА Брайан Скалабрини рассказал, что Бил проиграл Флэггу после чего очень сильно разозлился на него.

После того, как слух был опубликован, защитник «Санз» в своих социальных сетях отреагировал на новость с непониманием, опровергая случившееся.

На данный момент Купер Флэгг выступает за Академию колледжа Монверде, за которую ранее также играли такие звёзды, как Джоэл Эмбиид, Ар Джей Барретт, Д’Анджело Расселл, Бен Симмонс, Скотти Барнс и первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем.