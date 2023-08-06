Иман Шамперт раскрыл секрет того, как Ирвинг научился эффектно исполнять лэй-апы
Поделиться
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт раскрыл причину того, как его бывший партнёр по команде, звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг научился эффектно исполнять броски из-под кольца.
«Знаете, почему Ирвинг умеет так ловко завершать атаки из-под кольца? В его детстве у него было кольцо, в котором отсутствовала часть щита.
То есть представьте — он выпрыгивал, чтобы сделать лэй-ап, но с одной из сторон не мог использовать щит, чтобы легко направить мяч в корзину. Ему приходилось научиться резко менять направление броска справа налево, несмотря даже на то, что защитник мог закрывать ему одну сторону. Таким образом он и научился совершать эти пируэты, «спины» под кольцом», — рассказал Шамперт на подкасте Wild Сard Hoops
Комментарии
- 6 августа 2023
-
16:23
-
15:29
-
14:38
-
13:56
-
13:33
-
13:12
-
11:57
-
11:33
-
11:22
-
10:47
-
10:30
-
10:26
-
09:59
-
09:52
-
09:32
-
07:48
- 5 августа 2023
-
23:44
-
23:07
-
22:04
-
20:53
-
19:33
-
18:12
-
16:31
-
15:46
-
15:37
-
14:39
-
14:11
-
13:47
-
12:58
-
12:22
-
11:17
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:17
Партнерский контент