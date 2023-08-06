Иман Шамперт раскрыл секрет того, как Ирвинг научился эффектно исполнять лэй-апы

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт раскрыл причину того, как его бывший партнёр по команде, звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг научился эффектно исполнять броски из-под кольца.

«Знаете, почему Ирвинг умеет так ловко завершать атаки из-под кольца? В его детстве у него было кольцо, в котором отсутствовала часть щита.

То есть представьте — он выпрыгивал, чтобы сделать лэй-ап, но с одной из сторон не мог использовать щит, чтобы легко направить мяч в корзину. Ему приходилось научиться резко менять направление броска справа налево, несмотря даже на то, что защитник мог закрывать ему одну сторону. Таким образом он и научился совершать эти пируэты, «спины» под кольцом», — рассказал Шамперт на подкасте Wild Сard Hoops