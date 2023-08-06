«Это команда будущего». Зоран Лукич высказался о сборной в преддверии матча с Ираном

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич рассказал о том, какой сюрприз может ожидать болельщиков на товарищеском матче со сборной Ирана.

«Будут ли сюрпризы для болельщиков? Пожалуй, главным сюрпризом будет то, что мы представляем очень молодую команду. Средний возраст нашего коллектива – 23 года. Это настоящая, готовая команда будущего. Ну а если мы говорим именно о пермских болельщиках, то их удивить не так легко — они любят, поддерживают и понимают баскетбол. Уверен, они придут и будут поддерживать нашу сборную», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.

Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 по мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.