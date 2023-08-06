Главный тренер сборной России оценил уровень национальной команды Ирана

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич высказался по поводу национальной команды Ирана.
«Команда Ирана – классический представитель азиатского баскетбола. До этого момента, до подготовки к этому чемпионату мира, они демонстрировали лёгкий, быстрый баскетбол, много индивидуального принятия решений и бросков. Если позволить им играть именно так, они могут стать очень неудобным соперником. Сейчас комментировать состояние иранской команды очень трудно, потому что всего месяц назад к ним подключился знакомый мне турецкий специалист — тренер Хакан Демир. Он наверняка привнесёт свою философию и своё видение в игру Ирана. Посмотрим, как это будет выглядеть. Не стоит забывать, что сейчас тренер готовит иранцев к самым важным играм и команда находится в фазе подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.
Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.
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