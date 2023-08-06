Джеремайя Хилл перешёл в «Руну»
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Американский разыгрывающий Джеремайя Хилл стал игроком «Руны».
С 2019 по 2022 год Джеремайя играл в Единой лиге ВТБ за «Астану» и «Парму». Будучи игроком пермской команды, Хилл был назван MVP января-2022. Также Джеремайя принял участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд — 2021, уступив в финальном раунде Артёму Комолову (13:16).
В прошлом сезоне защитник представлял «Бетис» и «Жирону» в чемпионате Испании.
Напомним, в новом сезоне Единой лиги ВТБ будет два новичка — «Руна» и «Уралмаш». В прошлом сезоне «Руна» и «Уралмаш» встречались в финальной серии Суперлиги. Её победителем стал клуб из Екатеринбурга. «Уралмаш» выиграл серию со счётом 3-0. Этот триумф стал для екатеринбуржцев вторым за всю историю.
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