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Уэстбрук побывал на матче «Лидс Юнайтед» после того, как стал совладельцем клуба

Уэстбрук побывал на матче «Лидс Юнайтед» после того, как стал совладельцем клуба
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук побывал в Англии на матче «Лидс Юнайтед», совладельцем которого он стал этим летом.

Уэстбрук присоединился к консорциуму, который в июне заплатил примерно $ 213 млн за 56 процентов акций «Лидс Юнайтед». С 2017 года контрольным пакетом акций английского клуба владел предприниматель Андреа Радриццани, под руководством которого клуб в 2020 году спустя 16 лет вернулся в английскую Премьер-лигу.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.

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