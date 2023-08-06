В «Руне» высказались о возвращении Джеремайи Хилла в Единую лигу ВТБ
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Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич высказался по поводу подписания контракта с американским разыгрывающим Джеремайей Хиллом.
«Джеремайя имеет огромный опыт выступлений в Европе и, в частности, в нашей стране.
Это игрок с ментальностью победителя, и именно с такими профессионалами мы хотим создавать новую команду в Единой лиге ВТБ», – приводит слова Юхневича пресс-служба команды.
С 2019 по 2022 год Джеремайя играл в Единой лиге ВТБ за «Астану» и «Парму». Будучи игроком пермской команды, Хилл был назван MVP января-2022. Также Джеремайя принял участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд — 2021, уступив в финальном раунде Артёму Комолову (13:16).
В прошлом сезоне защитник представлял «Бетис» и «Жирону» в чемпионате Испании.
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