Щербенёв высказался по поводу предстоящих игр с Ираном

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв высказался по поводу предстоящих товарищеских игр с национальной командой Ирана.
«Не смотрели их игры. Как я понимаю, это всё не в общем доступе — те товарищеские матчи, которые они сыграли. Но примерное представление, конечно, имеем. Но больше нас на данном этапе интересует взаимодействие нашей команды. Будем его отрабатывать.
А так, у иранцев достаточно опытная возрастная команда. Насколько известно, они проиграли уже семь матчей подряд. И, наверное, на фоне этой серии неудач они выйдут на эти игры по‑спортивному злыми. У них будет огромная мотивация что‑то доказать. Тем более и чемпионат мира не за горами. Конечно, они будут стараться.
Но наш козырь — в молодости нашей команды. У нас все молодые ребята, у нас огромное желание играть, мы будем бежать и агрессивно защищаться», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».
- 6 августа 2023
-
22:12
-
22:01
-
21:02
-
20:58
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
17:55
-
17:48
-
16:43
-
16:23
-
15:29
-
14:38
-
13:56
-
13:33
-
13:12
-
11:57
-
11:33
-
11:22
-
10:47
-
10:30
-
10:26
-
09:59
-
09:52
-
09:32
-
07:48
- 5 августа 2023
-
23:44
-
23:07
-
22:04
-
20:53
-
19:33
-
18:12