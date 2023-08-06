Щербенёв высказался по поводу предстоящих игр с Ираном

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв высказался по поводу предстоящих товарищеских игр с национальной командой Ирана.

«Не смотрели их игры. Как я понимаю, это всё не в общем доступе — те товарищеские матчи, которые они сыграли. Но примерное представление, конечно, имеем. Но больше нас на данном этапе интересует взаимодействие нашей команды. Будем его отрабатывать.

А так, у иранцев достаточно опытная возрастная команда. Насколько известно, они проиграли уже семь матчей подряд. И, наверное, на фоне этой серии неудач они выйдут на эти игры по‑спортивному злыми. У них будет огромная мотивация что‑то доказать. Тем более и чемпионат мира не за горами. Конечно, они будут стараться.

Но наш козырь — в молодости нашей команды. У нас все молодые ребята, у нас огромное желание играть, мы будем бежать и агрессивно защищаться», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».