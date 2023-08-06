Лукич: Мартюк никак не затормозит сборную России, он подвижный и умный игрок

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич в преддверии товарищеских матчей с Ираном ответил на вопрос о появлении Мартюка в команде.

«С появлением Мартюка снизится скорость команды? Нет, никак не должно затормозить нашу скорость. Даже наоборот. Он подвижный игрок, умный, габаритный. То, что нужно нашей команде.

Почти половина сборной — игроки МБА, и сейчас я работаю на клуб, с которым «Пари НН» будет соперничать? Да-да, так и есть (улыбается). Но если я могу помочь — я всегда готов. И я рад, что есть такой коллектив, который даёт российским баскетболистам получить игровое время», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Первый матч со сборной Ирана состоится уже завтра, 7 августа, и начнётся в 17:00 мск. Второй матч состоится 9 августа в то же время.