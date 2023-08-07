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Тренер сборной США Стив Керр назвал лидера своей команды

Тренер сборной США Стив Керр назвал лидера своей команды
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Главный тренер сборной США Стив Керр назвал своего главного лидера в национальной команде.

«Я думаю, что Джейлен Брансон прирожденный лидер, и поскольку он разыгрывающий, он сразу приходит на ум. Он тот, кто ведёт игр», – приводит слова Керра The Athletic.

Состав США на ЧМ-2023:

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»
Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»
Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»
Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»
Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»
Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»
Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»
Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»
Уокер Кесслер, «Юта Джаз»
Бобби Портис, «Милуоки Бакс»
Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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