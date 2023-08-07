Тренер сборной США Стив Керр назвал лидера своей команды

Главный тренер сборной США Стив Керр назвал своего главного лидера в национальной команде.

«Я думаю, что Джейлен Брансон прирожденный лидер, и поскольку он разыгрывающий, он сразу приходит на ум. Он тот, кто ведёт игр», – приводит слова Керра The Athletic.

Состав США на ЧМ-2023:

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»

Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.