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21-летний Джейлен Грин был замечен с 38-летней моделью

21-летний Джейлен Грин был замечен с 38-летней моделью
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин был замечен с 38-летней моделью и актрисой Дрей Мишель, которой в январе исполнилось 38 лет. Защитнику «Хьюстона» всего 21 год.

Фото: Daily Loud

Наряду со своей модельной и актёрской карьерой Мишель является модельером и медийным лицом. Ранее её замечали с поп-художником Крисом Брауном. До предполагаемых отношений с Грином Мишель когда-то встречалась с бывшим игроком НФЛ Орландо Скендриком.

Первым заметным появлением Мишель на телевидении было участие в реалити-шоу «Баскетбольные жёны». Она присоединилась к актёрскому составу в 2011 году и проработала там четыре года.

Также Мишель появлялась в музыкальном видео рэпера Дона Толивера в 2020 году. Что касается дизайнерской карьеры, то у Мишель есть три собственные линии одежды: Mint Swim, Fine Ass Girls и Beige & Coco.

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