15-летний сын двукратного победителя конкурса по броскам сверху исполнил роскошный данк
Поделиться
15-летний сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Джейсона Ричардсона продемонстрировал умения в броске сверху. Парень разогнался от трёхочковой линии, после чего исполнил эффектный данк.
15-летний Сын Джейсона Ричардсона исполнил роскошный данк:
Ричардсон объявил о завершении карьеры в 2015 году. Игрок прославился благодаря своему умению исполнять эффектные данки. Выступал за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс».
Джейсон провёл в НБА 857 игр в регулярке, в которых собирал в среднем коллекцию из 17,1 очка, 5,0 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата и 0,4 блок-шота в пересчёте на одну встречу (34,1 минуты).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2023
-
10:37
-
10:20
-
09:41
-
09:22
-
08:04
-
07:28
-
07:21
-
05:56
-
00:42
-
00:08
- 6 августа 2023
-
23:53
-
22:49
-
22:12
-
22:01
-
21:02
-
20:58
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
18:40
-
18:36
-
18:33
-
17:55
-
17:48
-
16:43
-
16:23
-
15:29
-
14:38
-
13:56
-
13:33
-
13:12
-
11:57
-
11:33
-
11:22
-
10:47
Партнерский контент