15-летний сын двукратного победителя конкурса по броскам сверху исполнил роскошный данк

15-летний сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Джейсона Ричардсона продемонстрировал умения в броске сверху. Парень разогнался от трёхочковой линии, после чего исполнил эффектный данк.

15-летний Сын Джейсона Ричардсона исполнил роскошный данк:

Ричардсон объявил о завершении карьеры в 2015 году. Игрок прославился благодаря своему умению исполнять эффектные данки. Выступал за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс».

Джейсон провёл в НБА 857 игр в регулярке, в которых собирал в среднем коллекцию из 17,1 очка, 5,0 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата и 0,4 блок-шота в пересчёте на одну встречу (34,1 минуты).