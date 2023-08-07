Умер заслуженный тренер России Владимир Тржескал
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Ушёл из жизни заслуженный тренер России Владимир Тржескал. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола. 5 августа Владимиру исполнилось 92 года.
«Вместе со своей супругой Кирой Александровной Тржескал Владимир вырастил множество прославленных спортсменов. Легендарные детские тренеры подготовили бронзовых призёров Олимпийских игр, вице-чемпионов мира, чемпионов Европы — Светлану Абросимову, Илону Корстин, Марию Степанову.
Матч национальных команд России и Ирана, который состоится сегодня, 7 августа, начнётся с минуты молчания в его честь. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. 9 августа сборные проведут ещё одну встречу.
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