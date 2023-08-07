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Эксперт объяснил, почему Джоэл Эмбиид может запросить обмен из «Филадельфии»

Эксперт объяснил, почему Джоэл Эмбиид может запросить обмен из «Филадельфии»
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может запросить обмен в другую команду, с которой может стать чемпионом НБА. Такое мнение высказал инсайдер Кит Помпи.

«Я чувствую, что когда месяц назад он сделал заявление о победе в чемпионате, то он имел в виду следующее: «Будет ли это в «Филадельфии» или где-либо ещё». Это было заявление, сделанное во фронт-офисе команды. И я на него обращаю внимание.

Я действительно чувствую, что, если брать это в расчёт, Эмбиид мог бы попроситься в другое место. Полагаю, Джоэл хотел бы завершить карьеру в «Сиксерс», но в то же время все желают выигрывать титулы. Все хотят оказаться в месте, где смогут это сделать», — приводит слова Помпи Hoopshype.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:

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