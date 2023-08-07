Гилберт Аренас предположил, почему Трей Янг не попал в заявку сборной США на ЧМ-2023

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал мнение, что отсутствие звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга в заявке сборной США на предстоящий чемпионат мира объясняется его контрактом с adidas. Спонсором американской сборной является Nike.

«Чёрт возьми, это другой бренд! Всё из-за другой марки!» — приводит слова Аренаса TalkBasket.net.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: