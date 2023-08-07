Гилберт Аренас предположил, почему Трей Янг не попал в заявку сборной США на ЧМ-2023
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал мнение, что отсутствие звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга в заявке сборной США на предстоящий чемпионат мира объясняется его контрактом с adidas. Спонсором американской сборной является Nike.
«Чёрт возьми, это другой бренд! Всё из-за другой марки!» — приводит слова Аренаса TalkBasket.net.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес:
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