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Шакил О'Нил в роли диджея выступил перед многотысячной аудиторией на Lollapalooza

Шакил О'Нил в роли диджея выступил перед многотысячной аудиторией на Lollapalooza
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Прославленный игрок НБА Шакил О'Нил принял участие в ежегодном музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго (США), выступив в качестве диджея.

«Я всё ещё пытаюсь это осмыслить. Lollapalooza, какого чёрта! Спасибо за один из самых незабываемых сетов в моей диджейской карьере», — написал О’Нил в социальных сетях.

Шакил О'Нил выступил диджеем на популярном музыкальном фестивале перед 115-тысячной аудиторией:

Сообщается, что О’Нил выступал перед 115-тысячной аудиторией.

Напомним, после завершения профессиональной карьеры Шакил уже много лет занимается диджеингом под псевдонимом DJ Diesel. Ещё в 1993 году Шакил выпустил рэп-альбом Shaq Diesel, который стал платиновым.

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