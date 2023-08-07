Пол Пирс ответил на критику: я и сейчас играю в баскетбол лучше, чем 99,9% комментаторов

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс заявил, что играет в баскетбол лучше, чем 99 процентов пользователей «Твиттера», несмотря на возраст.

«Я даже сейчас играю в баскетбол лучше, чем 99,9% пользователей «Твиттера». Я имел в виду 99,99999999%», — написал Пирс на своей странице в «Твиттере».

45-летний Пол Пирс является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года. В том же сезоне он был признан самым ценным игроком финальной серии. Также Пирс неоднократно принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Американский баскетболист завершил карьеру в 2017 году.

Ранее Пирс рассказал, что считает себя лучшим игроком, чем трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.