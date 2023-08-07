Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче
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В Перми завершился товарищеский матч между сборными России и Ирана. Итоговый счёт встречи — 72:59 в пользу российских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе сборной России стал центровой Андрей Мартюк, на счету которого 14 очков и девять подборов. Также в составе команды Зорана Лукича отличились Александр Щербенёв (13 очков + пять передач), Тимофей Герасимов (девять очков + три передачи), Филипп Гафуров (восемь очков) и Андрей Лопатин (семь очков + три подбора).
В составе сборной Ирана выделились Мохаммад Амини, набравший 17 очков и четыре подбора, и Мейсам Мирзаейталарпошти, на счету которого десять очков.
Напомним, 9 августа сборная России проведёт второй товарищеский матч с командой Ирана. Встреча также состоится в Перми.
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