Саврасенко: эта сборная России не затерялась бы на ЧМ, выступили бы достойнее Ирана

Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко поделился впечатлениями от победы сборной России в товарищеском матче с Ираном (72:59).

«Игра сборной России с Ираном оставила хорошие впечатления. Рад за наших молодых ребят, которые сейчас получают шанс. Особенно понравились в этой игре Андрей Мартюк и Александр Щербенёв. В общем, у нашей сборной видны перспективы.

Какое впечатление осталось от игры участника чемпионата мира — сборной Ирана? Могу сказать, что мы могли бы намного достойнее выступать на этом чемпионате мира, если бы была такая возможность. Думаю, что выглядели бы намного лучше сборной Ирана.

Наша сборная не затерялась бы на этом турнире? Конечно, не затерялась бы. Думаю, эта сборная формируется на ближайшие десять лет выступлений. Команда молодая: средний возраст — 22–23 года», — приводит слова Саврасенко «Матч ТВ».