Центровой «Мемфиса» Адамс уверенно реализовал несколько трёхочковых подряд

Новозеландский центровой «Мемфис Гриззлиз» Стивен Адамс показал, как отрабатывает трёхочковые броски перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
В Сети появилось видео, на котором 30-летний бигмен реализует сразу несколько дальних попыток подряд.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адамс принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, набирая 8,6 очка, 11,5 подбора и 2,3 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что за весь сезон Адамс совершил лишь один бросок из-за дуги и не реализовал его.
Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В составе «Мемфиса» Стивен выступает с лета 2021 года.
В 2014 году Адамс вошёл во вторую символическую сборную новичков сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
- 8 августа 2023
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57
-
19:47
-
19:03
-
18:54
-
18:01
-
17:42
-
16:59
-
15:51
-
15:05
-
14:25
-
13:41
-
12:43
-
12:15
-
11:33
-
10:49
-
10:37
-
10:20
-
09:41
-
09:22
-
08:04
-
07:28
-
07:21
-
05:56
-
00:42
-
00:08
- 6 августа 2023
-
23:53
-
22:49
-
22:12
-
22:01