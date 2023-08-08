Центровой «Мемфиса» Адамс уверенно реализовал несколько трёхочковых подряд

Новозеландский центровой «Мемфис Гриззлиз» Стивен Адамс показал, как отрабатывает трёхочковые броски перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В Сети появилось видео, на котором 30-летний бигмен реализует сразу несколько дальних попыток подряд.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адамс принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, набирая 8,6 очка, 11,5 подбора и 2,3 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что за весь сезон Адамс совершил лишь один бросок из-за дуги и не реализовал его.

Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В составе «Мемфиса» Стивен выступает с лета 2021 года.

В 2014 году Адамс вошёл во вторую символическую сборную новичков сезона Национальной баскетбольной ассоциации.