Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная США без особых проблем переиграла Пуэрто-Рико в товарищеском матче

Сборная США без особых проблем переиграла Пуэрто-Рико в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сборные США и Пуэрто-Рико провели товарищеский матч между собой в преддверии чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Американцы оказались гораздо сильнее своих соперников. Они переиграли Пуэрто-Рико со счётом 117:74.

Самыми результативными у США оказались Энтони Эдвардс и Кэмерон Джонсон. Оба набрали по 15 очков.

Тренировочный лагерь в рамках подготовки к чемпионату мира 2023 года американские баскетболисты проводили в течение нескольких дней в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Материалы по теме
Назван лучший игрок сборной США по итогам тренировочных сборов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023