Тренер сборной Ирана: у сборной России большое будущее

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир высказался о матче со сборной России. Игра завершилась со счётом 72:59 в пользу россиян.

«Сегодняшняя игра была очень жёсткой физически, далась она нам непросто. Также мы совершили много промахов в штрафных бросках, над чем и будем работать, чтобы к следующему разу улучшить качество нашей игры. Кроме того, сказался перелёт, который получился долгим, за счёт чего за день до игры не получилось провести тренировку. Надеюсь, ко второму матчу удастся набраться сил и подготовиться лучше.

Мне понравилась команда России — молодая, с отличными физическими данными и антропометрией. Нам было приятно играть с такой сборной, я надеюсь, у неё большое будущее. Зоран Лукич прекрасно её готовит, так что, уверен, команда будет прогрессировать с каждым разом всё больше и больше», – приводит слова Демира пресс-служба Федерации баскетбола России.