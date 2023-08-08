Владелец «Бостона» — о Порзингисе: он выбрал нас, хотя были другие желавшие получить его

Владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек высказался о новичке команды, латвийском центровом Кристапсе Порзингисе. Летом Порзингис был обменян в «Бостон Селтикс» из «Вашингтон Уизардс» в трёхсторонней сделке с участием «Мемфис Гриззлиз».
«Он целеустремлённый, опытный и эффективный игрок. Настоящая сила! Я действительно впечатлён его стремлением стать частью нашей команды – команды-победителя. Я встретился с ним, когда он пришёл на пресс-конференцию, и провёл с ним некоторое время. И вижу, что он очень счастлив быть здесь. Он готов блистать на этом этапе своей карьеры. Он понимает, в чём заключается концепция команды. Он постоянно совершенствовался на протяжении карьеры и считает, что сейчас его расцвет.
Он выбрал нас, хотя я слышал, что были и другие команды, которые хотели заполучить его. Но он выбрал нас. Он хочет быть здесь, и он хочет выиграть чемпионский перстень», — приводит слова Грусбека Boston Globe.
Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:
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