Юный игрок совершил проход под кольцо и забил с сопротивлением Стефена Карри

Юный игрок сыграл один на один со звёздным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Молодой баскетболист прошёл под кольцо и забил с сопротивлением звезды НБА. В момент броска Карри попытался сделать блок-шот, но неудачно. Игра проходила в тренировочном лагере Стефена.

Юный игрок совершил проход под кольцо и забил с сопротивлением Стефена Карри:

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.