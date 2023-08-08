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Инсайдеры высказались о причинах отсутствия Трея Янга в заявке сборной США на ЧМ-2023

Инсайдеры высказались о причинах отсутствия Трея Янга в заявке сборной США на ЧМ-2023
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Обозреватель ESPN Тим Макмахон высказался об отсутствии звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга в заявке сборной США на предстоящий чемпионат мира.

«Я бы выбрал Стефена Карри. Я бы выбрал Джейлена Брансона. Я бы выбрал Тайриза Халибёртона или Джру Холидэя. Я бы определённо так и сделал. Что касается Трея Янга, я не думаю, что он будет в команде»,— сказал Макмахон на канале NBA on ESPN в YouTube.

Мыслями об отсутствии в заявке Карри также поделился обозреватель Тим Бонтемпс. По его мнению, Янг недостаточно качественно действует в силовой манере, что будет важно на чемпионате мира.

Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:

Ранее об отсутствии Янга в заявке сборной США на ЧМ-2023 высказался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас.

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