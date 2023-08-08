Клэй Томпсон высказал отношение к Букеру, вспомнив их стычку в прошлом сезоне НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался об эпизоде октябрьского матча прошлого сезона НБА с «Финикс Санз». Тогда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером. Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня.
«Я был на эмоциях. В тот день Букер надрал мне задницу. Мне не нужно было хвастать перед ним четырьмя чемпионскими перстнями. Все и так это знают. Это есть в Википедии. Моя игра была не на том уровне, на котором должна была быть. Мы все иногда чувствуем себя неуверенно. У меня достаточно мужества, чтобы признать, что у всех бывают моменты слабости. Я этим не горжусь.
Девин Букер заслуживает уважения. В «Финиксе» у него были непростые времена. Там у него каждый год был новый тренер. Но теперь он ведущий игрок, потому что просто продолжал работать. Я восхищаюсь парнями с таким отношением к работе», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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