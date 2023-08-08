Томпсон назвал покинувшего «Уорриорз» игрока, без которого команда не выиграла бы титул

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу обмена защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс». В «Вашингтон» Пул перешёл нынешнем летом.

«Больно осознавать, что Джордан уходит. Мы бы не выиграли чемпионат без него. Он был очень важен для нас, когда Стеф выбыл из строя. Джордан навсегда останется в памяти команды за то, что он сделал, и за то, что помог вернуть нас туда, куда мы должны были прийти. Было странно видеть его в форме «Уизардс». Но я рад за него. «Вашингтон» получил будущего участника Матча всех звёзд», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс».

Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука:

Ранее Клэй высказался об эпизоде октябрьского матча прошлого сезона НБА с «Финикс Санз», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.