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Томпсон назвал покинувшего «Уорриорз» игрока, без которого команда не выиграла бы титул

Томпсон назвал покинувшего «Уорриорз» игрока, без которого команда не выиграла бы титул
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу обмена защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс». В «Вашингтон» Пул перешёл нынешнем летом.

«Больно осознавать, что Джордан уходит. Мы бы не выиграли чемпионат без него. Он был очень важен для нас, когда Стеф выбыл из строя. Джордан навсегда останется в памяти команды за то, что он сделал, и за то, что помог вернуть нас туда, куда мы должны были прийти. Было странно видеть его в форме «Уизардс». Но я рад за него. «Вашингтон» получил будущего участника Матча всех звёзд», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс».

Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука:

Ранее Клэй высказался об эпизоде октябрьского матча прошлого сезона НБА с «Финикс Санз», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.

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