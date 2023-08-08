Томпсон назвал покинувшего «Уорриорз» игрока, без которого команда не выиграла бы титул

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу обмена защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс». В «Вашингтон» Пул перешёл нынешнем летом.
«Больно осознавать, что Джордан уходит. Мы бы не выиграли чемпионат без него. Он был очень важен для нас, когда Стеф выбыл из строя. Джордан навсегда останется в памяти команды за то, что он сделал, и за то, что помог вернуть нас туда, куда мы должны были прийти. Было странно видеть его в форме «Уизардс». Но я рад за него. «Вашингтон» получил будущего участника Матча всех звёзд», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс».
Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука:
Ранее Клэй высказался об эпизоде октябрьского матча прошлого сезона НБА с «Финикс Санз», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.
- 8 августа 2023
-
14:56
-
14:36
-
13:50
-
13:15
-
12:39
-
12:03
-
11:24
-
10:49
-
10:36
-
09:41
-
09:19
-
08:51
-
07:54
-
07:28
-
07:23
-
00:58
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57
-
19:47
-
19:03
-
18:54
-
18:01
-
17:42
-
16:59
-
15:51
-
15:05
-
14:25
-
13:41
-
12:43
-
12:15