«Это всё, что мне нужно было услышать». Томпсон — о словах в свой адрес от Коби Брайанта

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вспомнил, как однажды оказался в тренажёрном зале вместе с легендарным Коби Брайантом. Это случилось в 2013 году, когда матчи НБА проходили на территории разных стран.

«Я не мог уснуть. Смена часовых поясов была невыносимой. Итак, я отправился в тренажёрный зал и сел на скамью с гантелями. И в какой-то момент кто-то просто похлопал меня по плечу. Чёрт возьми, это был Коби. Я был в том же спортзале, где занимался он. Он пожал мне руку и ушёл в другой конец зала.

А впоследствии я услышал, как он рассказывал ту же самую историю в 2016 году во время прощального тура. Я услышал, как он это сказал, и это всё, что мне нужно было услышать», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и ещё семь пассажиров.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: