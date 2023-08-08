«Это всё, что мне нужно было услышать». Томпсон — о словах в свой адрес от Коби Брайанта

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вспомнил, как однажды оказался в тренажёрном зале вместе с легендарным Коби Брайантом. Это случилось в 2013 году, когда матчи НБА проходили на территории разных стран.
«Я не мог уснуть. Смена часовых поясов была невыносимой. Итак, я отправился в тренажёрный зал и сел на скамью с гантелями. И в какой-то момент кто-то просто похлопал меня по плечу. Чёрт возьми, это был Коби. Я был в том же спортзале, где занимался он. Он пожал мне руку и ушёл в другой конец зала.
А впоследствии я услышал, как он рассказывал ту же самую историю в 2016 году во время прощального тура. Я услышал, как он это сказал, и это всё, что мне нужно было услышать», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и ещё семь пассажиров.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
- 8 августа 2023
-
16:58
-
16:16
-
15:57
-
14:56
-
14:36
-
13:50
-
13:15
-
12:39
-
12:03
-
11:24
-
10:49
-
10:36
-
09:41
-
09:19
-
08:51
-
07:54
-
07:28
-
07:23
-
00:58
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57
-
19:47
-
19:03
-
18:54
-
18:01
-
17:42
-
16:59
-
15:51
-
15:05
-
14:25