Наставник сборной Испании отреагировал на решение Рубио приостановить карьеру перед ЧМ

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал решение разыгрывающего Рики Рубио временно уйти из профессионального спорта с целью заняться ментальным здоровьем.

«Мы должны подбодрить и поддержать его. Это не просто один из игроков нашей команды. Он мне как племянник. Сейчас важно просто оставить его в покое и дождаться времени, когда у него появятся силы снова наслаждаться баскетболом», — приводит слова Скариоло Basket News.

В настоящий момент испанцы готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Сборная Испании является действующим чемпионом.