Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Наставник сборной Испании отреагировал на решение Рубио приостановить карьеру перед ЧМ

Наставник сборной Испании отреагировал на решение Рубио приостановить карьеру перед ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал решение разыгрывающего Рики Рубио временно уйти из профессионального спорта с целью заняться ментальным здоровьем.

«Мы должны подбодрить и поддержать его. Это не просто один из игроков нашей команды. Он мне как племянник. Сейчас важно просто оставить его в покое и дождаться времени, когда у него появятся силы снова наслаждаться баскетболом», — приводит слова Скариоло Basket News.

В настоящий момент испанцы готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Сборная Испании является действующим чемпионом.

Материалы по теме
Рики Рубио пропустит чемпионат мира и приостановит профессиональную карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023