20-летний тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга исполнил данк на тренировке. Куминга забросил мяч одной рукой после того, как оттолкнулся левой ногой, совершив эффектный прыжок.

20-летний Жонатан Куминга забил эффектный данк:

Куминга был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. В минувшем сезоне НБА 20-летний игрок принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 9,1 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 1,7 передачи. «Голден Стэйт» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции НБА, где в шести матчах уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Вместе с «Уорриорз» Жонатан стал чемпионом лиги в сезоне-2021/2022.