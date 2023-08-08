20-летний Жонатан Куминга забил эффектный данк
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20-летний тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга исполнил данк на тренировке. Куминга забросил мяч одной рукой после того, как оттолкнулся левой ногой, совершив эффектный прыжок.
20-летний Жонатан Куминга забил эффектный данк:
Куминга был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. В минувшем сезоне НБА 20-летний игрок принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 9,1 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 1,7 передачи. «Голден Стэйт» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции НБА, где в шести матчах уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».
Вместе с «Уорриорз» Жонатан стал чемпионом лиги в сезоне-2021/2022.
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