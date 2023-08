Звезда НБА Дэмьен Лиллард анонсировал выход пятого рэп-альбома

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард анонсировал выход своего пятого рэп-альбома.

«Мой пятый альбом выходит через пару недель. Самый продуманный проект, над которым я работал. Самые топовые фиты и продакшен. Уже есть два сингла с этого проекта (The Way It Goes и Cabo)», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».

Позднее появилась информация, что игрока и его агента могут наказать за подобные высказывания.