Звезда НБА Дэмьен Лиллард анонсировал выход пятого рэп-альбома

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард анонсировал выход своего пятого рэп-альбома.
«Мой пятый альбом выходит через пару недель. Самый продуманный проект, над которым я работал. Самые топовые фиты и продакшен. Уже есть два сингла с этого проекта (The Way It Goes и Cabo)», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети.
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».
Позднее появилась информация, что игрока и его агента могут наказать за подобные высказывания.
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