Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Дэмьен Лиллард анонсировал выход пятого рэп-альбома

Звезда НБА Дэмьен Лиллард анонсировал выход пятого рэп-альбома
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард анонсировал выход своего пятого рэп-альбома.

«Мой пятый альбом выходит через пару недель. Самый продуманный проект, над которым я работал. Самые топовые фиты и продакшен. Уже есть два сингла с этого проекта (The Way It Goes и Cabo)», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».

Позднее появилась информация, что игрока и его агента могут наказать за подобные высказывания.

Материалы по теме
Лиллард может быть наказан за высказывания о желании перейти только в «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023