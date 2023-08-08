Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скут Хендерсон: стану лучшим новичком года

Скут Хендерсон: стану лучшим новичком года
Комментарии

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон заявил, что станет лучшим новичком года по итогам сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Моя цель, очевидно, выиграть награду «Новичок года». Я стану лучшим новичком года», — сказал Хендерсон в ролике, опубликованном в аккаунте Playmaker в «Твиттере».

Скут был выбран «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под третьим номером. Игрок будет выступать в команде под номером 00. Лишь 54 баскетболиста в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00. Самыми известными из них являются Кармело Энтони, Джеймс Уорти и Роберт Пэриш.

Номер 0 в «Портленде» уже много лет носит лидер команды Дэмьен Лиллард.

Материалы по теме
Звезда НБА Дэмьен Лиллард анонсировал выход пятого рэп-альбома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023