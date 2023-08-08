Скут Хендерсон: стану лучшим новичком года
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Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон заявил, что станет лучшим новичком года по итогам сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Моя цель, очевидно, выиграть награду «Новичок года». Я стану лучшим новичком года», — сказал Хендерсон в ролике, опубликованном в аккаунте Playmaker в «Твиттере».
Скут был выбран «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под третьим номером. Игрок будет выступать в команде под номером 00. Лишь 54 баскетболиста в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00. Самыми известными из них являются Кармело Энтони, Джеймс Уорти и Роберт Пэриш.
Номер 0 в «Портленде» уже много лет носит лидер команды Дэмьен Лиллард.
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