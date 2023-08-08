Мартюк: самые результативные в сборной игроки «Локо»? Не обращаю внимания на статистику

Центровой сборной России Андрей Мартюк высказался о том, что в последних матчах национальной команды чаще всего самыми результативными становятся игроки «Локомотива-Кубань».
«Лукич приветствует использование клубных связок, учитывая нашу комбинацию с Щербенёвым? Мне кажется, он больше хочет, чтоб у нас связки со всеми были и все друг друга хорошо «взаимопонимали». Ну а что касается того эпизода… Так получилось: Саня разыгрывающий, я пятый, вместе находились на площадке. Стандартная история.
Шутят ли в команде по поводу того, что по итогам почти каждого матча сборной России самым результативным в её составе становится кто-то из игроков «Локо»? Нет-нет-нет! Даже не знаю, честно, что ответить. Не знаю, почему так получается. Да и не обращал внимания на такую статистику. Просто так складываются игры. Спасибо тренеру за доверие — что мы забиваем, что на нас строится игра. Моментами, конечно, не всегда. Но мы пользуемся предоставленными шансами», — приводит слова Мартюка сайт «Локомотива-Кубань».
Напомним, Мартюк стал самым результативным игроком в составе российской команды в первом товарищеском матче с командой Ирана (72:59). Завтра, 9 августа, команды проведут второй товарищеский матч.
- 8 августа 2023
-
19:39
-
19:19
-
19:08
-
18:28
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
16:16
-
15:57
-
14:56
-
14:36
-
13:50
-
13:15
-
12:39
-
12:03
-
11:24
-
10:49
-
10:36
-
09:41
-
09:19
-
08:51
-
07:54
-
07:28
-
07:23
-
00:58
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57
-
19:47
-
19:03