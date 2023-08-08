Мартюк: самые результативные в сборной игроки «Локо»? Не обращаю внимания на статистику

Центровой сборной России Андрей Мартюк высказался о том, что в последних матчах национальной команды чаще всего самыми результативными становятся игроки «Локомотива-Кубань».

«Лукич приветствует использование клубных связок, учитывая нашу комбинацию с Щербенёвым? Мне кажется, он больше хочет, чтоб у нас связки со всеми были и все друг друга хорошо «взаимопонимали». Ну а что касается того эпизода… Так получилось: Саня разыгрывающий, я пятый, вместе находились на площадке. Стандартная история.

Шутят ли в команде по поводу того, что по итогам почти каждого матча сборной России самым результативным в её составе становится кто-то из игроков «Локо»? Нет-нет-нет! Даже не знаю, честно, что ответить. Не знаю, почему так получается. Да и не обращал внимания на такую статистику. Просто так складываются игры. Спасибо тренеру за доверие — что мы забиваем, что на нас строится игра. Моментами, конечно, не всегда. Но мы пользуемся предоставленными шансами», — приводит слова Мартюка сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, Мартюк стал самым результативным игроком в составе российской команды в первом товарищеском матче с командой Ирана (72:59). Завтра, 9 августа, команды проведут второй товарищеский матч.