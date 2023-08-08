Клэй Томпсон: в мой первый сезон мы почти не разговаривали со Стефом, я держался в тени

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о первом сезоне в команде и знакомстве с разыгрывающим Стефеном Карри.
«Думаю, что мы со Стефом не сказали друг другу ни слова. Мы сыграли вместе около 20 матчей. Я просидел среди запасных первые 30 матчей, потом начал выходить в роли шутера со скамейки. У меня почти нет историй о Стефе из того сезона, потому что мы почти не разговаривали друг с другом, и вообще я был тихим.
Когда ты новичок, ты не хочешь привлекать внимание ветеранов. Я был противоположностью Дрэймонда Грина, который с самого начала болтал со всеми и был на виду. Он сразу привлёк к себе внимание. Я, наоборот, старался держаться в тени, просто делал свою работу, был молчаливым ассасином и следил за всем.
На самом деле тогда у нас со Стефом не было близких отношений, они сложились позже и укрепились во время моего третьего сезона, после которого мы вместе играли за сборную США», – сказал Томпсон в новом выпуске подкаста Пола Джорджа.
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