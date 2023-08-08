Бывший тренер Новицки объяснил, в чём он превосходил других великих игроков

Рик Карлайл, на протяжении 13 лет возглавлявший «Даллас Маверикс», выразил мнение, что легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки превосходит других великих игроков в умении быть настоящим товарищем по команде.

«Что выделяло Дирка на фоне остальных? Он был величайшим товарищем по команде, которого я когда-либо видел. У него было очень скромное поведение, при этом он знал, кто он такой, и знал, какова его ответственность», — приводит слова Карлайла Clutch Points.

Напомним, Дирк Новицки является претендентом на включение в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации. Церемония пройдёт в ночь на 13 августа нынешнего года в Спрингфилде (США).

Новицки выступал в составе «Далласа» на протяжении 21 года и стал вместе с командой чемпионом НБА в 2011 году.