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Дирк Новицки назвал разочаровывающий момент в карьере

Дирк Новицки назвал разочаровывающий момент в карьере
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Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки назвал тяжёлым и разочаровывающим поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2007 года.

«Было невероятно побеждать в том сезоне, а затем поражение в первом раунде плей-офф от «Уорриорз» в 2007 году, это было тяжёлое, очень тяжёлое поражение. Оно выворачивало меня наизнанку до такой степени, что я был смущён и разочарован и не хотел выходить из дома в течение пары недель», — приводит слова Новицки сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

В сезоне-2006/2007 «Даллас Маверикс» одержали 67 побед в регулярном чемпионате и вышли в плей-офф с первым номером посева. В том сезоне Новицки был признан самым ценным игроком сезона по итогам регулярного чемпионата.

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