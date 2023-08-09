«Я живу в его голове за бесплатно». Дуэйн Уэйд ответил Полу Пирсу

Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд ответил на скандальный комментарий члена Зала Славы баскетбола Пола Пирса. Ранее Пирс заявил, что считает себя лучшим игроком, чем Уэйд.

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«Цены на съём жилья высоки в США, слава богу, я живу в голове Пола Пирса за бесплатно. А вообще — я уже закончил с баскетболом, я не сравниваю себя ни с кем.

Доминация «Бостона», конечно, была одной из причин, почему мы решили объединиться с Леброном и Крисом. Никому не хочется выступать одному против целой тройки, четвёрки или пятёрки игроков. Поэтому я собрал свою команду «Мстителей».

На самом деле играть с отличными баскетболистами непросто. Нужно много адаптаций, компромиссов, у всех есть свой собственный стиль. Я счастлив тому, как сложилась моя карьера. Мне очень жаль, если вы нет», — заявил Уэйд на The Dan Le Batard Show