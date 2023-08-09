Аренас: то, что Леброн так играет в свои 39 лет — оказывает давление на всех в лиге
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Трёхкратный участник Матчей всех звёзд (2005–2007) Гилберт Аренас восхитился спортивным долголетием звёздного форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«То, что Леброн так играет в свои 39 лет — оказывает давление на всех в лиге. Он делает так, что 30 лет теперь кажется лишь началом карьеры. Теперь у нас есть пример того, как можно играть на высочайшем уровне в таком возрасте
И я даже не знаю, а должны ли мы оставлять без критики тех, кто начинает играть хуже в 31 или 32 года? Мы точно теперь можем это спокойно принять? Как это принять, когда у нас есть игрок, которые набирает такие цифры в таком возрасте?» — заявил Аренас на шоу GilsArena.
30 декабря 2023 года Леброну исполнится 39 лет.
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