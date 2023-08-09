Стив Керр планирует использовать Паоло Банкеро на позиции центрового

Тренер сборной США Стив Керр в преддверии чемпионата мира по баскетболу заявил о том, что планирует использовать форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро на позиции центрового.
«Паоло точно будет использоваться на позиции центрового. Одной из вещей, которые мы выяснили на Олимпиаде в Токио в 2021 году, является то, что другим сборным очень сложно справляться с центровым, который умеет быстро проходить с мячом в переходных фазах и создавать возможности для партнёров. Так что он будет использоваться и на своей родной позиции тяжёлого форварда, и на позиции центрового», — приводит слова Керра ESPN.
Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября. На стадии предварительного этапа США попала в группу со сборными Иордании, Греции и Новой Зеландии.
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