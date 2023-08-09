Станислав Ерёмин: Энтони Дэвис — суперзвезда и один из лучших игроков НБА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин оценил новый контракт Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Новость о новом контракте Энтони Дэвиса взбудоражила весь баскетбольный мир. 62 миллиона – это какие-то сумасшедшие цифры. Я вспоминаю, когда мы играли против американцев и за них выступал Мэджик Джонсон. Он потом заключил контракт на несколько миллионов долларов, но тогда все восхищались такими цифрами. Сейчас контракты в НБА в десятки раз больше. Эта сумма соглашения говорит о том, что «Лейкерс» настроены очень серьёзно. Они хотят ещё раз выиграть титул чемпионов. Сам Дэвис – это суперзвезда и один из лучших игроков НБА. Его главный плюс – отличная игра в защите и хорошие выступления в атаке. Он зарабатывает в среднем по 24 очка за матч. Этот игрок умеет забивать», – приводит слова Ерёмина телеграм-канал спортивного радио «Движение».
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