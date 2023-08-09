Деннис Шрёдер высказался о травме ахилла в преддверии ЧМ-2023
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Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер продолжает испытывать проблемы с ахиллом. При этом сам игрок выразил уверенность, что сможет восстановиться в полной мере, чтобы сыграть на предстоящем чемпионате мира.
«У меня были проблемы с ахилловым сухожилием в конце сезона, а затем – всё время в межсезонье. Я проходил курс лечения и сейчас постараюсь восстановиться, чтобы быть готовым на сто процентов», — приводит слова Шрёдера Basket News.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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