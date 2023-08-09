Владелец «Бостона» — о Джо Маззулле: счастлив, что он стал главным тренером

Владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек поделился мнением о главном тренере команды Джо Маззулле, отметив, что его всё устраивает в работе специалиста.

«Он довёл нас за одну игру до лучшего результата в лиге, а затем за одну игру – до выхода в финал. Так что я счастлив, что Джо стал главным тренером. Он обладает знаниями мирового класса и полностью посвятил себя тому, чтобы выиграть титул вместе с командой. Это всё, о чём он думает», — приводит слова Грусбека Bleacher Report.

Напомним, в прошлом сезоне НБА Мазулла пришёл на смену Име Удоке, который был отстранён клубом после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц команды. Несмотря на обоюдное согласие, был нарушен кодекс клуба, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»: