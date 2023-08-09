Букер отреагировал на обсуждение себя со стороны Пола Джорджа и Клэя Томпсона
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер отреагировал на недавние слова в свой адрес от атакующего защитника клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона. Ранее в подкасте Пола Джорджа Томпсон высказался об эпизоде октябрьского матча прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финиксом», когда он заработал удаление за перепалку с Букером. Покидая площадку, Клэй показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня. Томпсон признался, что сожалеет о своих действиях в том эпизоде.
У себя в соцсетях Букер отсалютовал смайликом в адрес Томпсона, а также обратился к Джорджу со следующим вопросом: «Это тот ответ, который ты искал?»
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